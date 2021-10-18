أغدام المحررة، 18 أكتوبر، أذرتاج زارت مجموعة من نواب البرلمان الاوكراني مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الارميني. أفادت أذرتاج أن برنامج الزيارة يتضمن تعريف النواب الاوكرانيين على الاعمال البربرية والوحشية المرتكبة على يد قوات أرمينيا الاحتلالية في المدينة.

AZERTAG.AZ : مجموعة من نواب البرلمان الاوكراني تزور أغدام المحررة من احتلال أرمينيا

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