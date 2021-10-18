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    42 وفاة من كوفيد 19 في جورجيا خلال يوم

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٦:١٠]

    تبيليسي، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تواصل حالات الإصابة والوفيات من كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 2479 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 664 ألف و813 شخص.

    إن 9510 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 614 الف و855 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ : 42 وفاة من كوفيد 19 في جورجيا خلال يوم
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