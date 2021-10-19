زلزال بقوة 6 درجات في البحر الأبيض المتوسط

إسطنبول، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقاس ريختر في البحر الأبيض المتوسط على بعد 155 كم قبالة منطقة كاش في أنطاليا.

وفي هذا السياق أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ وقوع زلزال بقوة 6 درجات قبالة منطقة كاش في أنطاليا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الزلازل التابعة لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) انه تم تسجيل الزلزال في البحر الأبيض المتوسط الساعة 08:32.

وتقرر أن مركز الزلزال الذي وقع على عمق 36 كيلومترا كان 189.11 كيلومتر قبالة منطقة كاش في أنطاليا.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.