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    زلزال بقوة 6 درجات في البحر الأبيض المتوسط

    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١٤:٥‎٩]

    إسطنبول، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقاس ريختر في البحر الأبيض المتوسط على بعد 155 كم قبالة منطقة كاش في أنطاليا.

    وفي هذا السياق أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ وقوع زلزال بقوة 6 درجات قبالة منطقة كاش في أنطاليا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الزلازل التابعة لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) انه تم تسجيل الزلزال في البحر الأبيض المتوسط الساعة 08:32.

    وتقرر أن مركز الزلزال الذي وقع على عمق 36 كيلومترا كان 189.11 كيلومتر قبالة منطقة كاش في أنطاليا.

    ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 6 درجات في البحر الأبيض المتوسط
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