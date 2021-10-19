زلزال بقوة 6 درجات في البحر الأبيض المتوسط
AzerTAg.az
١٩.١٠.٢٠٢١ [١٤:٥٩]
إسطنبول، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقاس ريختر في البحر الأبيض المتوسط على بعد 155 كم قبالة منطقة كاش في أنطاليا.
وفي هذا السياق أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ وقوع زلزال بقوة 6 درجات قبالة منطقة كاش في أنطاليا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الزلازل التابعة لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) انه تم تسجيل الزلزال في البحر الأبيض المتوسط الساعة 08:32.
وتقرر أن مركز الزلزال الذي وقع على عمق 36 كيلومترا كان 189.11 كيلومتر قبالة منطقة كاش في أنطاليا.
ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.
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