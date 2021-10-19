5739 اصابة بكوفيد 19 في جورجيا خلال يوم

تبيليسي، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تواصل حالات الإصابة والوفيات من كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 5 آلاف و739 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 670 ألف و552 شخص.

إن 9546 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 616 الف و937 مصاب من الوباء.