كييف، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) ارتفع عدد المصابين والوفيات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في اوكرانيا خلال اليوم الأخير. قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 15 ألفا و579 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ولتصل الى مليونين و660 الف و273 شخص. وتوفي 538 مصاب منهم خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 61 الفا و348 حالة وفاة. واشارت الى أن مليونين و337 ألف و194 مصاب تعافوا تماما وترخصوا.

AZERTAG.AZ : تسجيل رقم قياسي في الوفيات اليومية من كورونا في أوكرانيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده