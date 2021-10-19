ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى حوالي 344 ألف شخص خلال اليوم الماضي

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 4 آلاف و931 شخص خلال اليوم الماضي ليصل عدد الوفيات الإجمالي الى 4 ملايين و920 ألف و388 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع بواقع 344 الف حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 241 مليون و874 ألف و898 شخص.

تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة (51 ألفا و845 شخص) في الولايات المتحدة الامريكية وحالات الوفيات من المرض (998 شخص) في روسيا خلال اليوم الماضي.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

أصيب 45.9 مليون شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (34 مليون شخص) والبرازيل (21.6 مليونا) وبيرطانيا العظمى (8.4 مليون) وفرنسا (7 مليون) وروسيا (8 مليون) وتركيا (7.6 مليون).