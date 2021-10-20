ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جورجيا بشكل حاد مرة أخرى

تبيليسي، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تواصل حالات الإصابة والوفيات من كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 5 آلاف و219 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 675 ألف و771 شخص.

إن 9588 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 619 الف و285 مصاب من الوباء.