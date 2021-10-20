الرئيس إلهام علييف يرسم إعداد خطة رئيسية لمدينة زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

رسم الرئيس إلهام علييف 20 اكتوبر اليوم مرسوما ينص على التدابير الخاصة بإعداد الخطة الرئيسية لمدينة زنكيلان الواقعة في منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية.

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 500 الف مانات كشريحة اولى للجنة الدولة للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية من الاموال المخصصة لأعادة بناء واعمار واصلاح الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني المنصوص عليها في ميزانية الدولة لعام 2021م من اجل اعداد الخطة الرئيسية لمدينة زنكيلان بمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية.