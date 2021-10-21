زلزال بقوة 4.5 على مقياس ريختر يضرب محافظة كرمان الإيرانية
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠٢١ [١٥:٥٤]
طهران، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
وقع زلزال بقوة 4.5 درجات في الساعة 09:35 من صباح اليوم الخميس في محافظة كرمان الإيرانية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران ان مركز الزلزال وقع على عمق 10 كم عن سطح الأرض.
ولم ترد لحد الان، اي تقارير بشأن الخسائر الناجمة عن الزلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر الذي هزّ اليوم مدينة زهلكوت الواقعة في جنوب المحافظة كرمان.
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