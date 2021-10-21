صدور كتاب "ليلي ومجنون" في ألمانيا

باكو، 21 أكتوبر (أذرتاج)

نُشرت قصيدة "ليلي ومجنون" للشاعر الأذربيجاني الكبير "نظامي كنجوي" في ألمانيا، وذلك بمناسبة إعلان عام 2021م "عام نظامي كنجوي" في أذربيجان.

افاد موقع مركز الترجمة الحكومي الاذربيجاني ان الكتاب صدر عن دار "هانز يورغن ماورر" للنشر والطباعة في فرانكفورت، وقد قام بترجمته إلى اللغة الألمانية المترجم الألماني البارز "رودولف جيلبك".

وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب الذي صدر لأول مرة عام 1963م عن دار "Manesse" (مانيسي) للنشر والطباعة في مدينة "زيورخ" بسويسرا، جاء في مقدمته أن الشاعر "نظامي كنجوي" شاعر فارسي، وتم تقديمه للقراء الناطقين بالألمانية على هذا النحو. وبعد جهود كبيرة بذلها مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني وبمبادرته صدر نفس الكتاب بمقدمة جديدة قدم لأول مرة "نظامي كنجوي" لقراء البلدان الناطقة بالألمانية على أنه "شاعر أذربيجاني كبير".

ونُشر الكتاب في ألف نسخة بتصنيف أنيق مع رسوم توضيحية ملونة، وقد كتب العالِم في دراسات تراث "نظامي كنجوي" السيد "رستم علييف"، وحرره الناشر الألماني المعروف "هانز يورغن ماورر".

ومن المقرر أن يُعرض الكتاب في الأيام المقبلة في معرض "فرانكفورت الدولي للكتاب"، بالإضافة إلى توزيعه على المكتبات المركزية ومحلات بيع الكتب في ألمانيا والنمسا وسويسرا وليختنشتاين ولوكسمبورغ، وإقامة حفل تدشين كتاب