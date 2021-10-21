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    ثقافة


    الفيلم الاذربيجاني في مهرجان ENERGACamerimage الدولي في بولندا

    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥‎٤]

    باكو، 21 أكتوبر (أذرتاج)

    دخل فيلم "سونوجو" الوثائقي (الأخير) الاذربيجاني في مسابقة الأفلام القصيرة الوثائقية لدى مهرجان ENERGACamerimage الدولي الـ29 المقام في مدينة تورون البولندية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان المهرجان سيقام من 13 نوفمبر حتى 20 من الشهر ذاته.

    انتج الفيلم "مركز باكو الإعلامي" واستوديو "سالنامه" بدعم من وزارة الثقافة. يتحدث الفيلم عن حياة فيتالي برونين الساكن الأخير في جزيرة كورديلي المهجورة في بحر الخزر.

    حصل الفيلم على عدد من الجوائز السينمائية.

    AZERTAG.AZ :الفيلم الاذربيجاني في مهرجان ENERGACamerimage الدولي في بولندا
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