ارتفاع حجم التبادل التجاري الخارجي في جورجيا

تبيليسي، 21 ديسمبر / كانون الأولولأ، (أذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري الخارجي في جورجيا حوالي 12822.2 دولار في الفترة ما بين يناير - نوفمبر من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع بنسبة 25.1 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الجورجية أن صادرات التجارة الخارجية لجورجيا بلغت 3822.9 دولار والواردات 8999.3 دولار. وبلغ العجز التجاري الخارجي لجورجيا 5176.4 دولار.

وكانت تركيا أكبر مستورد في التجارة الخارجية لجورجيا بمبلغ 1605.1 دولار وروسيا بمبلغ 926.2 دولار والصين بـ790.4 دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

تحتل أذربيجان المرتبة الرابعة في القائمة. واستوردت جورجيا بضائع من أذربيجان بقيمة 5090007 دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير. تحتل الصين المرتبة الأولى (5691 دولار) وروسيا المرتبة الثانية (5491 دولار) وأذربيجان المرتبة الثالثة (4883 دولار) بين شركاء التصدير الجورجيين.