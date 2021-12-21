ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد

تبليسي، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أصيب 3282 شخص وتوفي 53 آخر من فيروس كورونا في جورجيا خلال اليوم الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي الجورجي "stopcov.ge" على الانترنت ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3282 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 913 ألف و738 شخص.

توفي 13 ألفا و169 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 866 الف و339 مصاب من الوباء.