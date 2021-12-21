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    عقد اجتماع حول سوريا في نور سلطان بصيغة أستانا

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٧:١٤]

    نور سلطان، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ينعقد الاجتماع الدولي المقبل بشأن سوريا في نور سلطان بصيغة أستانا.

    بدأ الاجتماع بمشاورات بين وفدي حكوميتي روسيا وسوريا.

    أفادت وكالة اذرتاج انه تشارك في أعمال الاجتماع وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان اجتماعا مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف في إطار الاجتماع السابع عشر بصيغة أستانا الذي افتتح في العاصمة الكازاخية نورسلطان اليوم.

    ويناقش المشاركون آفاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف والوضع الراهن في سوريا والحفاظ على الاستقرار في مناطق خفض التصعيد من أجل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عملية أستانا.

    وينعقد اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالمحتجزين بمشاركة الدول الضامنة والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

     

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع حول سوريا في نور سلطان بصيغة أستانا
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