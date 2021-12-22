أوزبكستان تجري التبادل التجاري الخارجي بقيمة 38 مليار دولار في يناير – نوفمبر

طشقند، 22 ديسمبر (أذرتاج)

تجاوز حجم التبادل التجاري الخارجي لأوزبكستان 37 مليار و940 مليون دولار في فترة ما بين يناير – نوفمبر لعام 2021.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للجنة الإحصاء الأوزبكية ان هذا الرقم كثير بمبلغ 4 مليارات و954 مليون دولار او بنسبة 15 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي.

جاء في بيان اللجنة ان أنشط الشركاء التجاريين لأوزبكستان تركيا وقيرعزستان وطاجكستان وأفغانستان.