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    أوزبكستان تجري التبادل التجاري الخارجي بقيمة 38 مليار دولار في يناير – نوفمبر

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٠:٤٢]

    طشقند، 22 ديسمبر (أذرتاج)

    تجاوز حجم التبادل التجاري الخارجي لأوزبكستان 37 مليار و940 مليون دولار في فترة ما بين يناير – نوفمبر لعام 2021.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للجنة الإحصاء الأوزبكية ان هذا الرقم كثير بمبلغ 4 مليارات و954 مليون دولار او بنسبة 15 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي.

    جاء في بيان اللجنة ان أنشط الشركاء التجاريين لأوزبكستان تركيا وقيرعزستان وطاجكستان وأفغانستان.

     

    AZERTAG.AZ :أوزبكستان تجري التبادل التجاري الخارجي بقيمة 38 مليار دولار في يناير – نوفمبر
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