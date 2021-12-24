إيطاليا تسجل أعلى إصابات قياسية من كورونا خلال يوم

روما، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سجلت إيطاليا اعلى إصابات قياسية من كوفيد-19 خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيطالية ان عدد الإصابات اليومية ارتفع إلى مستوى قياسي بتسجيلها 44 ألف 595 حالة، ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 5 ملايين و517 الف و54 شخصا.

ويتسارع انتشار سلالة "أوميكرون" الشديدة العدوى في البلاد التي شهدت زيادة في عدد الوفيات أيضا، إذ زادت 168 حالة الخميس، وصلت حصيلة ضحايا الفيروس الى 136 الف و245 مصاب وتعافى 4 ملايين و950 الف و780 مصاب من الوباء. عدد الأشخاص في وحدة العناية المركزة 1023 نسمة.