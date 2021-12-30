عدد المصابين اليومي بالفيروس التاجي يبلغ 100 الف في إيطاليا

روما، 30 ديسمبر، أذرتاج

أصيب 98030 شخص آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مدار اليوم في إيطاليا.

افاد مراسل أذرتاج من روما أن عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 العام خلال الفترة ما بين فبراير عام 2020م الى الحين يصل الى 5 ملايين و854 الف و428 مصاب.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان إن عدد ضحايا كوفيد 19 الامس ارتفع قدر 148 وفاة ليحصد الفيروس في البلد اجمالي 137091 وفاة علما بان البلد فيه 674865 مريض مصاب بالعدوى وعدد المدخلين العيادة المركزة 1185 مصاب.

وأضافت أن عدد الجرعات ضمن حملة التطعيم المنطلقة منذ 27 ديسمبر العام السابق يصل الى 109 مليون و646 الف و86 جرعة لقاح.