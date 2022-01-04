أفغانستان تشتري الكهرباء من أوزبكستان بقيمة 100 مليون دولار

طشقند، 4 يناير (أذرتاج)

تم التوقيع على معاهدة بشأن بيع الطاقة الكهربائية من أوزبكستان الى أفغانستان في هذا العام بحجم ملياري كيلواط ساعي بقيمة 100 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج ان المحادثات التي استغرقت يومين مع حلول السنة الجديدة شهدت مناقشة مسائل مد الخط الكهربائي "سورخان – بولي خومري" أيضا.

أعرب الجانب الافغاني عن حرصه على الإسراع في مد الخط الكهربائي وأعلن استعداده لتوفير الامن اثناء اعمال انشاء الخط.

قيل ان أوزبكستان أحد الشركاء الرئيسيين الذين يصدرون الكهرباء الى أفغانستان. من المخطط زيادة حجم الطاقة الكهربائية المستوردة من أوزبكستان في المستقبل القريب بسبب ازدياد الطلب عليها في أفغانستان.

يجب الذكر ان نظام الطاقة الموحد لآسيا المركزية انضم الى نظام الطاقة الافغاني الا عبر أوزبكستان التي تبيع طاقتها الكهربائية الى أفغانستان منذ عام 2002. قد زاد حجم الطاقة الكهربائية المصدرة اليها من 63 كيلواط ساعي عام 2002 الى 220 كيلواط ساعي حاليا.