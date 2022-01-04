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    زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب اليابان

    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٩]

    طوكيو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر اليوم عاصمة اليابان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 6:09 بالتوقيت المحلي على عمق 70 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب اليابان
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