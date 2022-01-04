زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب اليابان

طوكيو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر اليوم عاصمة اليابان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 6:09 بالتوقيت المحلي على عمق 70 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.