زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب اليابان
AzerTAg.az
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٩]
طوكيو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر اليوم عاصمة اليابان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 6:09 بالتوقيت المحلي على عمق 70 كيلومترا تحت سطح الأرض.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.
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