ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد

تبليسي، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

أصيب 3590 شخص وتوفي 67 آخر من فيروس كورونا في جورجيا خلال اليوم الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي الجورجي "stopcov.ge" على الانترنت ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3590 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 942 ألف و173 شخص.

توفي 14009 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 1955 مصاب من الوباء.