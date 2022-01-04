  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    تعيين هيثم الغيص أميناً عاماً جديداً لـ"أوبك"

    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]

    باكو، 4 يناير (أذرتاج)

    تم تعيين الخبير الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان، الاثنين عشية اجتماعها الشهري.

    يتولى الغيص، الذي كان محافظ الكويت لدى "أوبك" من العام 2017 حتى يونيو 2021، منصب نائب مدير عام مؤسسة البترول الكويتية.

    وتقرر بالإجماع تعيين الغيص أمينا عاما، في قرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 أغسطس 2022، ولمدة ثلاث سنوات.

    وسيحل الغيص محل النيجيري محمد باركيندو الذي يتولى المنصب منذ 2016.

    AZERTAG.AZ :تعيين هيثم الغيص أميناً عاماً جديداً لـ"أوبك"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٦]
    منظمة التعاون الإسلامي تستضيف الدورة الـ 35 للجنة الإسلامية للهلال الدولي
    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٤]
    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد
    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٩]
    زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب اليابان
    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٦]
    أفغانستان تشتري الكهرباء من أوزبكستان بقيمة 100 مليون دولار
    تعيين هيثم الغيص أميناً عاماً جديداً لـ"أوبك"