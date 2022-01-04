تعيين هيثم الغيص أميناً عاماً جديداً لـ"أوبك"

باكو، 4 يناير (أذرتاج)

تم تعيين الخبير الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان، الاثنين عشية اجتماعها الشهري.

يتولى الغيص، الذي كان محافظ الكويت لدى "أوبك" من العام 2017 حتى يونيو 2021، منصب نائب مدير عام مؤسسة البترول الكويتية.

وتقرر بالإجماع تعيين الغيص أمينا عاما، في قرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 أغسطس 2022، ولمدة ثلاث سنوات.

وسيحل الغيص محل النيجيري محمد باركيندو الذي يتولى المنصب منذ 2016.