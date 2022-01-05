باكو، 5 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج) أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قبول استقالة الحكومة. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للرئيس الكازاخستاني ان الرئيس كلف علي خان إسماعيلوف بتولي مهام رئيس وزراء كازاخستان بشكل مؤقت. وأضاف ان أعضاء الحكومة سيواصلون أداء واجباتهم الوظيفية لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.

AZERTAG.AZ : رئيس كازاخستان يعلن قبول استقالة الحكومة

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