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    طاجيكستان تبيع 1.5 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء لأفغانستان

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٠]

    دوشنبه، 5 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ستبيع طاجيكستان 1.5 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء لأفغانستان بقيمة 69 مليون دولار.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الطاجيكية انه تم توقيع اتفاقية بين شركتي "باركي طوجيك" الطاجيكية و"دا أفغانستان بريشنا شركة" الأفغانية.

    وفقا للمعلومات، باعت طاجيكستان الطاقة الكهربائية بقيمة 94 مليون دولار إلى أفغانستان خلال عام 2021.

    يذكر أن طاجيكستان يمكنها زيادة كمية الطاقة الكهربائية التي تزودها بأفغانستان إذا لزم الأمر.

     

    AZERTAG.AZ :طاجيكستان تبيع 1.5 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء لأفغانستان
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