ارتفاع عدد المصابين بكوفيد 19 في دول الخليج

القاهرة، 5 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في البلدان العربية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 3045 حالة إصابة بالفيروس في العربية السعودية خلال اليوم الماضي، وليصل عدد المصابين الإجمالي الى 565 الف و442 شخص وتوفي 8 آلاف و886 مصاب حتى الآن.

وارتفع عدد المصابين في الامارات المتحدة العربية الى ألفين و708 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الاجمالي الى 774 الف و897 شخص.

وفقا لمعلومات وزارة الصحة المصرية، ارتفعت حالات الاصابة بكوفيد 19 الى 769 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية وفقد 19 مصابا حياتهم.

وفي الكويت أصيب أكثر من 1482 شخص بكورونا.

وسجلت الأردن 2296 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال اليوم.