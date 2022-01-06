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    جورجيا والولايات المتحدة الامريكية تناقشان مسائل الامن في جنوب القوقاز

    ٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٩]

    تبيليسي، 6 يناير (أذرتاج)

    بحث نائب رئيس الوزراء الجورجي وزير الخارجية داود زالكالياني ونائب وزير الخارجية الأمريكي فيندي شيرمان خلال مكالمة هاتفية الوضع في جنوب القوقاز.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الجورجية.

    كما ورد في البيان ان الطرفين ركزا انتباههما على مناقشة مسائل الاستقرار والامن في منطقة جنوب القوقاز وتكامل جورجيا وأوكرانيا مع الهياكل الأطلسية الأوروبية.

    أعرب زالكالياني عن شكره للولايات المتحدة الامريكية على دعمها لوحدة أراضي جورجيا وسيادتها وتكاملها مع الهياكل الاورواطلسية.

    توصل الطرفان اثناء الحديث الى اتفاق حول مواصلة الاستشارات والدعم بشأن الامن الإقليمي.

     

    AZERTAG.AZ :جورجيا والولايات المتحدة الامريكية تناقشان مسائل الامن في جنوب القوقاز
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    جورجيا والولايات المتحدة الامريكية تناقشان مسائل الامن في جنوب القوقاز