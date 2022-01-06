زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

واشنطن، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

ضرب زلزال شدته 4.8 درجة على مقياس ريختر ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان الهزات الأرضية وقعت على عمق 11.4 كيلومتر تحت سطح الأرض وعلى 9 كيلومتر من منطقة ديب سبرينغز السكنية في ولاية كاليفورنيا.