"غازبروم اكسبورت" و"بوتاس" توقعان على معاهدة جديدة
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٥]
موسكو، 6 يناير (أذرتاج)
وقعت شركة "غازبروم اكسبورت" المشتقة من غازبروم الروسية وشركة "بوتاس" التركية على معاهدة جديدة.
أفادت وكالة أذرتاج ان روسيا ستصدر 5.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط انابيب "السيل التركي"، ذلك بناء على الوثيقة الموقعة التي مدة سريانها 4 سنوات.
تعلن شركة "غازبروم اكسبورت" ان شركة "بوتاس" ستستورد الغاز بحجم 5.75 مليار متر مكعب خلال 4 سنوات ابتداء من 1 يناير لهذا العام.
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