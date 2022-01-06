منظمة الدول التركية تنشر بيانا بشأن الأحداث في كازاخستان
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٤٣]
باكو، 6 ديسمبر / كانون الثاني، (أذرتاج)
نشرت منظمة الدول التركية بيانا بشان الاحداث في كازاخستان.
أفادت وكالة أذرتاج انه في البيان تم تشديد أهمية السلام والاستقرار في كازاخستان معربا عن تضامن مع نور سلطان.
جاء في البيان ما يلي: "نؤمن بالفطرة السليمة للشعب الكازاخي الشقيق ورغبته في العودة إلى الحياة الطبيعية. نثق من أن المسؤولين الكازاخستانيين قادرون على تخفيف التوترات بشكل سلمي واستعادة النظام والاستقرار. نحن على استعداد لتقديم الدعم الذي تريده حكومة وشعب كازاخستان".
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