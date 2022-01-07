منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى نبذ العنف في كازاخستان

باكو، 7 يناير (أذرتاج)

دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى ضبط النفس ونبذ العنف لتجاوز الأزمة الراهنة التي تشهدها جمهورية كازاخستان، معربة عن أسفها لأحداث العنف التي أدت الى سقوط العديد من الضحايا وتدمير الممتلكات العامة.

وتابعت المنظمة بقلق بالغ تطورات الأوضاع في كازاخستان، مناشدة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والتهدئة ونبذ العنف وصون المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل الاعتبارات لتجاوز الأزمة الراهنة.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة تضامنها التام مع حكومة جمهورية كازاخستان في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقراراها وسلامة أراضيها وعلى الوحدة الوطنية للبلاد.