ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد

تبليسي، 7 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

أصيب 4234 شخص وتوفي 46 آخر من فيروس كورونا في جورجيا خلال اليوم الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي الجورجي "stopcov.ge" على الانترنت ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 4234 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 953 ألف و410 شخص.

توفي 14128 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 910540 مصاب من الوباء.