تركمانستان مستعدة لبدء تصدير الغاز الى كازاخستان

نورسلطان، 12 يناير (أذرتاج)

تركمانستان مستعدة لبدء تصدير الغاز الطبيعي الى كازاخستان ابتداء من شهر مارس العام الراهن وكذلك نقل الطاقة الكهربائية بكمية لازمة اليها.

أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الخارجية التركمانستاني أعلن هذا في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية

أكد الوزير رشيد ميريدوف ان تركمانستان تريد إعادة الأمور الى نصابها في كازاخستان في اقصر وقت ودوام التنمية الاجتماعية والسياسية الاجتماعية المستقرة.