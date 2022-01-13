زلزال بقوة 4.3 درحات يضرب تركيا

إسطنبول، 13 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

وقع زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر اليوم في منطقة أورلا لولاية إزمير التركية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ان زلـزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ضربنطقة أورلا عند الساعة 01:54 صباحا بالتوقيت المحلي .

وقع مركز الزلزال على عمق 7.3 كيلومتر على سطح البحر.

لم ترد معلومات عن وجود أي إصابات أو أضرار مادية بفعل الزلزال .