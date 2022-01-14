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    ليتوانيا تريد فتح مركز خاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال

    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]

    فيلنيوس، 14 يناير (أذرتاج)

    أعلنت ليتوانيا استعدادها لفتح مركز خاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الليتوانية ان وزير المالية الليتواني كينتاري سكايستي قال هذا بعد لقاء جرى بينه وبين رئيس المجموعة الأوروبية ووزير المالية الإيرلندي باسكال دونوهيو.

    قال وزير المالية الليتواني ان البلدان الإسكندنافية ودول مجموعة فيشغراد من البلدان القليلة التي تريد افتتاح مثل هذا المركز في المنطقة.

     

     

    AZERTAG.AZ :ليتوانيا تريد فتح مركز خاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال
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    ليتوانيا تريد فتح مركز خاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال