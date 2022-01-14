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    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في البلدان العربية

    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٤٢]

    القاهرة، 14 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في البلدان العربية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن مصر سجلت 21 حالة وفاة و1011 اصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الاخير.

    تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في المملكة العربية السعودية خلال اليوم الماضي. سجلت فيها 5628 حالة اصابة بكورونا وحالتي وفاة من هذا المرض خلال يوم.

    في الإمارات أصيب 3068 شخص وتوفي 3 مصابين من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

    وفي الكويت أصيب 4883 شخص وفقد مصاب حياته من كورونا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في البلدان العربية
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