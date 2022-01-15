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    بحث مشروعي "تابي" و"تاب" في عشق اباد

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]

    عشق اباد، 15 يناير (أذرتاج)

    قام القائم بأعمال وزير الخارجية الافغاني مولوي امير خان متقي والوفد المرافق له بزيارة تركمانستان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام المحلية ان الوفد الافغاني يبحث في لقاءاته في عشق اباد مسائل التعاون في التجارة الثنائية والطاقة والسكك الحديدية وسير تنفيذ مشروعي "تابي" و"تاب".

    يذكر ان مشروع "تاب – 500" الى جانب "تابي" يقضي بنقل الطاقة الكهربائية من تركمانستان الى باكستان عبر أفغانستان.

    AZERTAG.AZ :بحث مشروعي "تابي" و"تاب" في عشق اباد
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