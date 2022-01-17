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    تركمانستان تنضم الى اتفاقية رسوم الترانزيت الموحدة

    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٦]

    عشق اباد، 17 يناير (أذرتاج)

    تعمل تركمانستان على الانضمام الى اتفاقية رسوم الترانزيت الموحدة واتفاقية رسوم الترانزيت الدولية لمنظمة التعاون في السكك الحديدية".

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشره مجلس الوزراء.

    كما ورد في البيان ان انضمام الجانب التركماني الى هاتين الاتفاقيتين من شأنه ان يحسن النظام النقلي اللوجيستي للبلد ويعلم المعلومات التعريفية ويوسع جغرافية نقل الترانزيت عبر السكك الحديدية.

    أطراف اتفاقية رسوم الترانزيت الدولية هي أذربيجان وروسيا والتشيك واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وأوكرانيا ومنغوليا وبيلاروس وجورجيا وكازاخستان وقيرغزستان وطاجكستان واوزبكستان.

    AZERTAG.AZ :تركمانستان تنضم الى اتفاقية رسوم الترانزيت الموحدة
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    تركمانستان تنضم الى اتفاقية رسوم الترانزيت الموحدة