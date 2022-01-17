إسطنبول، 17 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية الى ألبانيا. أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس التركي زارت العاصمة الألبانية تيرانا تلبية لدعوة رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما. خلال الزيارة الرسمية، سيتم مناقشة جميع جوانب العلاقات التركية الألبانية والخطوات التي سيتم اتخاذها لتعميق التعاون بين البلدين.

AZERTAG.AZ : الرئيس التركي يقوم بزيارة رسمية إلى ألبانيا

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