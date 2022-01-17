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    جورجيا: 999343 إصابة بكورونا حتى الآن

    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٦]

    تبيليسي، 17 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تواصل حالات الإصابة والوفيات من كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي الجورجي "stopcov.ge" على الانترنت ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3656 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 999 ألف و343 شخص.

    إن 14481 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 931 الف و507 مصاب من الوباء.

     

    AZERTAG.AZ :جورجيا: 999343 إصابة بكورونا حتى الآن
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    جورجيا: 999343 إصابة بكورونا حتى الآن