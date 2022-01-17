انفجار في ناقلات وقود في أبوظبي

القاهرة، 17 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

تم انفجار ناقلات الوقود في منطقة المصفح وحريق طفيف في منطقة البناء الجديدة لمطار أبوظبي الدولي.

أكدت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن حريقا بالقرب من صهاريج التخزين التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أدى إلى انفجار. الانفجار ناجم عن غارة بطائرة بدون طيار. لا تزال تحقيقات لمعرفة الاسباب الحقيقية التقى تقف وراء الحادث.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن قناة العربية إنه ارتكب الانفجار باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين في اليمن.

اسفر الحادث عن وفاة 3 أفراد (شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية) وجرح 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.