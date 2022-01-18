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    تجاوز عدد المصابين بكورونا في جورجيا مليون شخص

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٣]

    تبيليسي، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تجاوز عدد المصابين الإجمالي بكوفيد – 19 في جورجيا مليون شخص.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي الجورجي "stopcov.ge" على الانترنت ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 7521 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1006864 شخص.

    إن 14512 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 934 الف و667 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :تجاوز عدد المصابين بكورونا في جورجيا مليون شخص
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