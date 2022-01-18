الإيسيسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان تطوير التعاون المشترك

باكو، 18 يناير (أذرتاج)

عقد قطاع العلوم اﻹنسانية والاجتماعية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لغرب ووسط أفريقيا، اجتماعا لمناقشة آليات تطوير التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية، وبناء قدرات الفتيات والنساء، وتدريب الشباب على القيادة من أجل السلام.

وخلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الثلاثاء (18 يناير 2022) عبر تقنية الاتصال المرئي، استعرضت السيدة راماتا ألمامي مباي، مديرة قطاع العلوم اﻹنسانية والاجتماعية، عددا من البرامج والأنشطة التي ينفذها القطاع في مجالات السلام والأمن، ومحاربة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، وتأهيل النساء والشباب، ومحاربة العنف ضد النساء، مؤكدة الاهتمام الذي توليه الإيسيسكو للتماسك الاجتماعي والاستقرار في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.

من جهتها أعربت السيدة فابريزيا فالسيوني، نائبة مدير المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لغرب ووسط أفريقيا، عن سعادتها بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والإيسيسكو، مؤكدة استعداد المكتب لتطوير التعاون في مجالات العمل المشتركة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة العمل على تطوير التعاون المستقبلي، وعقد اجتماعات لتنسيق الجوانب الفنية والإجرائية.

حضر الاجتماع من الإيسيسكو السيد علي اندياي، مدير برامج بقطاع العلوم اﻹنسانية والاجتماعية، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان، السيد جوسلين فينارد، مسؤول عن الشراكات في الصندوق.