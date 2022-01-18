  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الإيسيسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان تطوير التعاون المشترك

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 18 يناير (أذرتاج)

    عقد قطاع العلوم اﻹنسانية والاجتماعية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لغرب ووسط أفريقيا، اجتماعا لمناقشة آليات تطوير التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية، وبناء قدرات الفتيات والنساء، وتدريب الشباب على القيادة من أجل السلام.

    وخلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الثلاثاء (18 يناير 2022) عبر تقنية الاتصال المرئي، استعرضت السيدة راماتا ألمامي مباي، مديرة قطاع العلوم اﻹنسانية والاجتماعية، عددا من البرامج والأنشطة التي ينفذها القطاع في مجالات السلام والأمن، ومحاربة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، وتأهيل النساء والشباب، ومحاربة العنف ضد النساء، مؤكدة الاهتمام الذي توليه الإيسيسكو للتماسك الاجتماعي والاستقرار في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.

    من جهتها أعربت السيدة فابريزيا فالسيوني، نائبة مدير المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لغرب ووسط أفريقيا، عن سعادتها بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والإيسيسكو، مؤكدة استعداد المكتب لتطوير التعاون في مجالات العمل المشتركة.

    وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة العمل على تطوير التعاون المستقبلي، وعقد اجتماعات لتنسيق الجوانب الفنية والإجرائية.

    حضر الاجتماع من الإيسيسكو السيد علي اندياي، مدير برامج بقطاع العلوم اﻹنسانية والاجتماعية، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان، السيد جوسلين فينارد، مسؤول عن الشراكات في الصندوق.

    AZERTAG.AZ :الإيسيسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان تطوير التعاون المشترك
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٣]
    تجاوز عدد المصابين بكورونا في جورجيا مليون شخص
    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٢]
    انفجار في ناقلات وقود في أبوظبي
    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٦]
    جورجيا: 999343 إصابة بكورونا حتى الآن
    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:١١]
    الرئيس التركي يقوم بزيارة رسمية إلى ألبانيا
    الإيسيسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان تطوير التعاون المشترك