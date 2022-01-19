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    جورجيا: 1015592 إصابة بكورونا حتى الآن

    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٦]

    تبيليسي، 19 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    تواصل حالات الإصابة والوفيات من كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي الجورجي "stopcov.ge" على الانترنت ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 8728 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1015592 شخص.

    إن 14555 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 943 الف و212 مصاب من الوباء.

     

    AZERTAG.AZ :جورجيا: 1015592 إصابة بكورونا حتى الآن
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