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    سياسة


    وزير الخارجية التركي يكتب في تغريدة على تويتر بمناسبة مأساة 20 يناير

    ٢٠.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٦]

    باكو، 20 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    كتب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تغريدة له في حسابه على تويتر عن الذكرى الـ32 لمأساة 20 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كتب في تغريدة له: "أحيي بكل احترام ذكرى شهداء 20 يناير - واحدة من أحزن الذكريات في تاريخ أذربيجان الشقيقة في سبيل الحرية. أمة واحدة وقلب واحد وروح واحدة - تركيا وأذربيجان".

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية التركي يكتب في تغريدة على تويتر بمناسبة مأساة 20 يناير
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