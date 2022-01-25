ارتفاع حالة الاصابة بكوفيد 19 في العالم الى اكثر من 2.4 مليون شخص

باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 2.4 مليون شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع بواقع 407 الف و902 حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 355 مليون و430 ألف و756 شخص.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 6 آلاف و627 شخص خلال اليوم الماضي ليصل عدد الوفيات الإجمالي الى 5 ملايين و622 ألف و870 شخص.

تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة (465 ألف و154 شخص) وحالات الوفيات من المرض (1193 شخص) في الولايات المتحدة الامريكية خلال اليوم الماضي.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

أصيب 72.9 مليون شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن. تليها الهند (39.7 مليون شخص) والبرازيل (24.1 مليون شخص) وفرنسا (16.8 مليون شخص) وبريطانيا العظمى (15.9 مليون شخص) وروسيا (11.1 مليون شخص) وتركيا (11 مليون شخص).