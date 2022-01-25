توقف حركة القطارات في ميترو طشقند بسبب انقطاع الطاقة الكهربائية
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٩]
باكو، 25 يناير (أذرتاج)
توقفت حركة القطارات في كافة الاتجاهات في ميترو طشقند بسبب انقطاع الكهرباء في عدد من احياء العاصمة الأوزبكية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الأوزبكية ان حركة القطارات في الميترو ستستأنف بالكامل بعد حل المشكلة.
يذكر ان كازاخستان وقيرغزستان أيضا واجهتا مشكلة انقطاع الكهرباء في اراضيهما صباح اليوم. ربطت هذه البلدان الثلاثة بالشبكة الكهربائية الموحدة.
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