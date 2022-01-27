محميات أذربيجان: محمية بسيط شاي الطبيعية لأشجار الدلب المشرقي أصغرها في البلد

باكو، 27 يناير، أذرتاج

أسست محمية بسيط شاي الطبيعية بقرار حكومة أذربيجان الصادر في 4 يوليو عام 1974م في أراضي محافظة زنكيلان بغية الحفاظ على شريط غابي نادر يحتضن أشجار الدلب الطبيعية.

وتقع محمية بسيط شاي في وادي نهر بسيط شاي وهي أصغر محميات البلد حيث أن مساحتها مجرد 107 هيكتار.

ونوع الأشجار الرئيسي في الغابة هو شجرة الدلب المشرقي وتختص أراضي المحمية بمناخ شتوي جاف ومناخ صيفي حار.

وهذه المحمية مشتهر بغابة الدلب المشرقي النوع الوحيد المنتشر على أراضي أذربيجان من 7 أنواع التصنيف العالمي. وبما أن شجرة الدلب قليل الانتشار عبر العالم وهي مهددة للانقراض أدرجت في الكتاب الأحمر الاذربيجاني.

يلاحظ في أراضي المحمية مختلف الحيوانات والطيور.

وتجدر الإشارة بالمناسبة الى أن محمية بسيط شاي الطبيعية المحتضنة أشجار الدلب المشرقي كانت تحت وطأة احتلال أرمينيا لمدة 30 سنة وحررت عام 2020م.

وجاء في تقرير اولي لفريق العمل المؤسس من اجل تقييم أحوال المحمية الحالية بعد تحرير محافظة زنكيلان أن الاحتلال الأرميني قضى على أكثر من 42 هيكتارا من 85 هيكتارا من أراضي المحمية المغطاة بالغابة قضاء تاما حيث أن الاحتلال الأرميني ارتكب جرائم قطع عددا كثيرا من أشجار الدلب المشرقي ولجأ الى استخدام مختلف المواد الكيماوية والمفجرة واضرام النار على جذوعها المقطوعة لمحو آثار الجرائم الطبيعية. كما أن الاحتلال الأرميني دمر تدميرا مبنى المحمية الإدارية.