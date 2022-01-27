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    ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوكرانيا الى 32393 شخص

    ٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٢٧]

    كييف، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ارتفع عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في اوكرانيا خلال اليوم الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تصل الى 32393 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    وتوفي 154 الف مصاب منهم خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 99 ألفا و738 حالة وفاة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوكرانيا الى 32393 شخص
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