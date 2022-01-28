إقامة يوم الإسلام في بولندا

باكو، 28 يناير (أذرتاج)

أقيم في بولندا يوم الإسلام. خلال هذا الحدث السنوي المقام في الكنيسة الكاثوليكية أقيمت صلوات إسلامية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الشعار الحالي ليوم الإسلام كان "المسيحيون والمسلمون شهود الأمل".

يقام يوم الإسلام في 26 يناير لكل سنة في إطار "أسبوع وحدة العالم المسيحي" ابتداء من عام 2001.

تقرأ خلال الحدث دعوات من القرآن الكريم والانجيل وتطلق مناشدات للسلام.