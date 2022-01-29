رئيسة جورجيا: اعفاء ساكاشفيلي سيزيد تعميق الاستقطاب السياسي في البلد
AzerTAg.az
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٣٣]
تبيليسي، 29 يناير، أذرتاج
قالت رئيسة جورجيا سالومة زورابيشفيلي في اجتماع عقدته مع مجموعة من الصحفيين في العاصمة تبيليسي إن اعفاء الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي لن يزيد إلا تدهور الأوضاع بجانب الاستقطاب السياسي في البلد.
وأوضحت زورابيشفيلي أن عودة الرئيس السابق الى جورجيا احدى خطوات مؤدية الى الاستقطاب مفيدة انني لن افعل شيئا من شأنه أن يؤدي الى استقطاب إضافي.
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