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    بلجيكا تستضيف اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو

    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 29 يناير (أذرتاج)

    سيقام اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو في الفترة ما بين 17-16 فبراير في بلجيكا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع الناتو ان الاجتماع سيقام في مقر الحلف في بروكسل تحت إشراف الأمين العام ينس ستولتنبرغ.

     

    AZERTAG.AZ :بلجيكا تستضيف اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو
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