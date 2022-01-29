بلجيكا تستضيف اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو
AzerTAg.az
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
باكو، 29 يناير (أذرتاج)
سيقام اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو في الفترة ما بين 17-16 فبراير في بلجيكا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع الناتو ان الاجتماع سيقام في مقر الحلف في بروكسل تحت إشراف الأمين العام ينس ستولتنبرغ.
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