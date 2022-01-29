بلجيكا تستضيف اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو

باكو، 29 يناير (أذرتاج)

سيقام اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو في الفترة ما بين 17-16 فبراير في بلجيكا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع الناتو ان الاجتماع سيقام في مقر الحلف في بروكسل تحت إشراف الأمين العام ينس ستولتنبرغ.